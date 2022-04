Giornata mondiale dell'autismo, il Comune di Rosolini si illumina di blu

Oggi si celebra la giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo. Il Comune di Rosolini, aderendo ad un’iniziativa dell’associazione ParlAutismo illuminerà di blu il Palazzo di città.

L’attenzione sull’autismo non si può limitare solo al 2 aprile ma deve essere tale anche nei restanti 364 giorni dell’anno, per questo l’amministrazione Spadola ha intavolato un dialogo con i referenti dell’Asp provinciale affinchè anche sul nostro territorio sia garantita una diagnosi precoce e un percorso terapeutico intensivo. Il centro di diagnosi precoce intensivo dei disturbi dello spettro autistico si trova a Siracusa e non è accettabile che le famiglie della zona sud rimangano scoperte da terapie ABA o che devono aspettare due anni per le sole terapie logopediche o psicomotorie che elargisce il centro riabilitativo locale.

“Nessuno deve rimanere indietro” questo è il motto dell' amministrazione e continueremo a lavorare incessantemente per dare a tutti le stesse opportuni.

"Non tutte le famiglie di Rosolini - dice il sindaco Giovanni Spadola - sono in grado di sostenere i costi delle terapie. Pertanto ho chiesto all'Asp di Siracusa di venire incontro alle fasce meno abbienti della popolazione".

In Italia le famiglie con figli autistici sono 500 mila.

(foto ansa)