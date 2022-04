Siracusa, lunedì alle 9,30 a Santa Rita i funerali della prof Lilla Peluso

Saranno celebrati lunedì 4 aprile nella chiesa di Santa Rita a Siracusa (ore 9,30) i funerali della docente di storia e filosofia, Itra Peluso, che simpaticamente amici ed amiche chiamavano 'Lilla'. L'insegnante, 'baluardo' del liceo Classico 'Tommado Gargallo' del capoluogo, si è spenta nel pomeriggio di ieri nella sua abitazione siracusana, dopo una breve malattia. Aveva 87 anni ed aveva dedicato una vita alla scuola ed al teatro. Nella sua carriera c'era stata una parentesi a Floridia ed aveva insegnato storia e filosofia pure al liceo Scientifico 'Leonardo Da Vinci' di Floridia. Per i fratelli della docente, è stata una morte inattesa.

Donna di grande apertura mentale, sempre pronta ad ogni esperienza culturale e umana. Ha forgiato le menti i tantissimi giovani, ora stimati professionisti.

La sua inesauribile grane vitalità si è espressa in molti campi e settori: Convegno Maria Cristina,Uciim, Università della terza età, dove ha tenuto lezioni di teatro , storia di Siracusa , miti…

E’ stata presidente ella Fidapa . Ha trasmesso il suo amore per il teatro non solo a Scuola ma anche nell’Associazione artistica “ La Nuova Scena” di cui era componente ,attrice e regista.

Infine donna ,potremo dire, di altri tempi dal portamento signorile e di gusti raffinati. La sua dolcezza incantava tutti.