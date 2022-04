Maltratta i genitori poi aggredisce gli agenti: 36enne arrestato a Pachino

Si è reso protagonista di gravi episodi di violenza domestica perpetrati nei confronti degli anziani genitori, un pachinese di 36 anni, già conosciuto alle forze di polizia per essere stato accusato in passato di reati come lesioni personali, minacce, maltrattamenti in famiglia, molestie e truffa.

I poliziotti erano intervenuti a casa dell’uomo per chiarire la sua posizione in merito ai numerosi episodi di violenza perpetrati nei confronti dei suoi genitori quando, lo stesso, alla vista della Polizia, montava in collera e aggrediva gli agenti con violenza.

Prontamente bloccato, il trentaseienne veniva tratto in arresto e condotto in Commissariato, prima di essere portato nel carcere di Cavadonna.

Gli agenti feriti riportavano lievi conseguenze valutate con pochi giorni di prognosi dai medici che li hanno successivamente visitati.