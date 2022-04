Rubò due televisori da un B&B di Noto: in carcere un diciassettenne

Nel primo pomeriggio di ieri, agenti del Commissariato di Noto hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale dei minorenni di Catania, su richiesta della Procura della Repubblica del medesimo Tribunale, che ha disposto la misura della custodia cautelare in Istituto penitenziario minorile nei confronti di un minore di 17 anni, originario di Noto, per il reato di furto in abitazione aggravato.

Lo scorso 12 febbraio la vittima del reato presentava in Commissariato una denuncia per un furto perpetrato nella sua abitazione adibita a struttura ricettiva.

In particolare alle 8.30, mentre stava servendo la colazione agli ospiti, si accorgeva che in una delle camere mancava il televisore installato alla parete. Da un’attenta verifica, si constatava la mancanza di un secondo televisore in un’altra stanza. Ignoti, forzando la porta finestra delle camere, avevano asportato i beni.

Gli accertamenti investigativi consentivano agli agenti di reperire le immagini di un impianto di video sorveglianza posizionato nel circondario e di individuare l’autore del furto.

Nella giornata di ieri, il GIP, in accoglimento della richiesta avanzata dalla Procura dei Minori di Catania, valutata l’oggettiva gravità del reato, i plurimi procedimenti penali a carico del minore, che depongono per la non occasionalità della condotta, nonché il pericolo di reiterazione del reato, ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare presso un istituto penitenziario minorile catanese.