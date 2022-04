Operatore ecologico di Floridia preso a Solarino con più di 2 chili di droga

Netturbino di giorno e trafficante di droga fuori dagli orari di lavoro. I carabinieri già da tempo gli stavano addosso, ieri lo hanno prelevato nella sua abitazione, dopo essere stata perquisita e trasferito in carcere a Catania. Si tratta di un operatore ecologico di Floridia, Paola Fusca (nella foto), sposato e con una grande passione per i pitbull. L'operazione è stata portata a termine dai carabinieri di Solarino che nel pomeriggio di ieri hanno bussato nell'abitazione dell'indagato. Fusca, pare non fosse in casa, perchè a lavoro. E' tornato nella sua abitazione di Solarino dove i carabinieri stavano perquisendo la sua abitazione. I miliari dell'Arma gli avrebbero sequestrato 250 grammi di cocaina e due chili tra hashish e marijuana. L'operatore ecologico messo alle strette, è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Catania.