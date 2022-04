Nello Bongiovanni candidato a sindaco di Cassaro

"Il 12 Giugno si andrà a votare per eleggere il nuovo sindaco e dopo aver fatto l’esperienza di Consigliere Comunale ho deciso dopo una lunga riflessione di candidarmi a sindaco di Cassaro. Le motivazioni sono tante ma la prima su tutte è l’amore che ho per un paese che vivo sin dalla mia adolescenza oltre al fatto che mi lega un rapporto affettivo con questo territorio e con i cittadini di Cassaro". A lanciare la candidatura è lo stesso candidato, Nello Bongiovanni. "Sono sicuro che i cittadini di Cassaro sceglieranno i propri rappresentanti con intelligenza e con coscienza. Non ho interessi personali se non quello di offrirmi ai cittadini di Cassaro, molti diranno “ tu cosa c’entri, tu sei un forestiero”, ebbene proprio in questo è la mia forza. Cassaro ha bisogno di un sindaco libero, di essere amministrata non a conduzione familiare, ma con coraggio e libertà e con il profondo desiderio di rappresentare i cittadini con la massima umiltà e disponibilità".

"Per circa quattro anni ho svolto il ruolo di Consigliere Comunale con dedizione e serietà, presente in tutte le adunanze, insieme agli altri due consiglieri comunali e amici, Pippo Buccheri e Angelo Ceramica e con l’apporto di tanti cittadini di Cassaro abbiamo ottenuto grandi risultati al servizio della gente".