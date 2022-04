Covid, meno contagi nel Ragusano ma i morti aumentano

Meno contagi Covid nel Ragusano ma aumenta il numero dei morti. Nelle ultime 24 ore è deceduta una donna di 85 anni di Pozzallo che aveva completato il ciclo vaccinale. I morti, dall'inizio della pandemia, salgono a 515. I positivi, in totale, sono 5198: 5148 in isolamento domiciliare, 50 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 86, Chiaramonte Gulfi 116, Comiso 372, Giarratana 43, Ispica 388, Modica 1.144, Monterosso Almo 39, Pozzallo 330, Ragusa 1.445, Santa Croce Camerina 128, Scicli 495, Vittoria 562.