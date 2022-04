Gabriele Dell’Otto firma il manifesto della decima edizione di Etna Comics

Come l’Araba Fenice, metafora dell’immortalità dello spirito, che troneggia altrettanto fiera sulla Porta Ferdinandea della città - per tutti Porta Garibaldi - sopra l’iscrizione latina “Melior de cinere surgo”.

Appena quattro parole per racchiudere l’essenza di un popolo che ha imparato a rinascere più forte dalle sue ceneri. Proprio come una fenice.

Non poteva che raffigurare questo il manifesto della decima edizione di Etna Comics firmato dal grande Gabriele Dell’Otto, che sarà presente in Area Comics dall’1 al 5 giugno 2022, nei cinque giorni in cui la manifestazione verrà ospitata nella storica location del Centro Fieristico “Le Ciminiere” di Catania. Un piccolo capolavoro che custodisce in una sola opera tutto il genio di uno dei big più amati del fumetto supereroistico statunitense. Tra i più apprezzati al mondo. Il Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop torna dopo due anni di stop a causa della pandemia.

Due anni fatti di un’attesa altalenante, tra sfiducia e speranze. Due anni che hanno messo in ginocchio il mondo e devastato il settore degli eventi, che adesso prova a ripartire. È l’ora della ripresa e della resilienza. È il momento di rialzare la testa e cominciare a scrivere nuove pagine di storia sulle rovine che l’emergenza sanitaria ha lasciato dietro di sé. Proprio come l’Araba Fenice a cui Dell’Otto dà vita sullo sfondo di Porta Garibaldi, con una tuta magnetica e le sembianze di una supereroina della Marvel.

Il Manifesto di Etna Comics 2022 è stato presentato al Palazzo della Regione di Catania, alla presenza dell’assessore regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo, Manlio Messina, dell’assessore alla Cultura e ai Grandi Eventi del Comune di Catania, Barbara Mirabella, e del direttore di Etna Comics, Antonio Mannino, affiancato dal vice direttore della kermesse, Gianluca Impegnoso, e dai responsabili di area della manifestazione.

NELLA FOTO, da sinistra: Impegnoso, Mannino, Messina, Mirabella.