I netturbini di Solarino al Comune: revocate l'appalto alla Ecos (VIDEO)

I netturbini di Solarino restano sul piede di guerra per avere riconosciuti i propri diritti salariali da parte dell'impresa che ha in affidamento la raccolta dei rifiuti solidi e urbani del paese. Dopo la giornata di sciopero da parte degli operatori ecologici, a Solarino è arrivato da Catania, Carmelo Condorelli, il segretario generale della Fiadel, il sindacato impegnato nella vertenza contro la Ecos Srl. Il sindacato punta in alto e chiede la revoca dell'appalto, dopo un intervento del sindaco che in un video sostiene che la società palermitana, sarebbe stata sanzionata. Condorelli è di diverso avviso e chiede all'amministrazione comunale di Solarino la revoca dell'appalto, perchè la Ecos SRL violerebbe le regole contrattuali. Ecco le rimostranze del sindacalista Fiadel in un video.