Riaperto con 48 ore di anticipo il tratto autostradale Rosolini - Noto

E' stato riaperto con 48 ore di anticipo il tratto dell'autostrada A19, Rosolini - Noto, interessato in questi giorni a lavori di messa in sicurezza dal parte del Consorzio autostrade siciliane. A darne notizia è il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola, che aveva sollecitato il Cas di fare presto per evitare disagi da parte dei cittadini, anche per coloro che debbono raggiungere la provincia di Ragusa. "Alle 18, 30 di oggi - afferma Spadola - c'è stato il via libera al transito veicolare in un tratto che quotidianamente è molto sostenuto. A dire il vero ero molto preoccupato quando sono iniziati i lavori ed avevo sollecitato il Cas a fare bene e presto. I tempi di consegna dei lavori sono stati ampiamente rispettati - aggiunge il sindaco - e mi corre ringraziare i tecnici del Consorzio e la sorveglianza attrezzata fatta dalla Isgrò Costruzioni Srl. Da questo pomeriggio l'autostrada è ancora più sicura".