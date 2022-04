Il Distretto agrumi di Sicilia sarà alla Fruit logistica di Berlino

Anche il Distretto produttivo Agrumi di Sicilia parteciperà, dal 5 al 7 aprile prossimi, alla fiera internazionale Fruit Logistica in programma a Berlino, all'interno dello stand della regione Siciliana, riunendo tutti i Consorzi di Tutela delle produzioni agrumicole siciliane DOP ed IGP. Con oltre tremila e 300 espositori, provenienti da oltre 80 Paesi, e una media di 72 mila visitatori ogni anno, Fruit Logistica è una delle vetrine più importanti del settore dei prodotti freschi ortofrutticoli, capace di offrire una panoramica completa su tutte le ultime innovazioni, sui prodotti e servizi ad ogni livello della catena globale della fornitura e creare eccellenti opportunità di contatto ad ogni livello dell'industria. "La nostra presenza all'evento in programma a Berlino è particolarmente importante - dichiara la presidente Distretto produttivo Agrumi di Sicilia, Federica Argentati - nasciamo come strumento di programmazione territoriale che si prefigge diversi obiettivi, fra tutti, quello di realizzare una rete tra produttori, consorzi di tutela, enti territoriali, affinché le produzioni siciliane di eccellenza possano avere la giusta riconoscibilità in Italia e all'Estero da parte del consumatore finale attraverso un percorso di crescita della filiera".