Modica, è morto Andrea Zappalorto: il cordoglio dei colleghi di Caffè Moak

Caffè Moak saluta con profondo affetto Andrea Zappalorto, dirigente illuminato e amatissimo collega, venuto a mancare improvvisamente a Modica il 30 marzo scorso.

Ne danno l’annuncio Giovanni, Alessandro e Annalisa Spadola, che insieme all’intero team del gruppo Moak si stringono al dolore della famiglia dell’amico Andrea.

“In meno di tre anni, con il suo inarrestabile entusiasmo e la sua professionalità d’eccellenza, ha realizzato importanti progetti rivolti alla crescita internazionale del gruppo Moak. Con il team che aveva costituito proseguiremo il percorso da lui intrapreso e lo ricorderemo sempre con immensa stima e affetto“, gli tributa il CEO di Caffè Moak, Alessandro Spadola.

Nato a Trieste il 24. Settembre 1968 Andrea Zappalorto si è formato sui mercati esteri in differenti segmenti merceologici collaborando con numerosi celebri marchi italiani. Per quindici anni ha ricoperto il ruolo di Country Manager di illycaffè Niederlassung Deutschland. Le esperienze lavorative gli hanno permesso di maturare elevate competenze gestionali, commerciali e di marketing, diventando esperto conoscitore del mercato del caffè. Negli ultimi anni ha vissuto tra Monaco di Baviera e Modica. Nel 2019 è entrato in Caffè Moak assumendo il ruolo di Chief Commercial Officer. I funerali si terranno lunedì 4. aprile alle 11 nella Chiesa di San Vincenzo de’ Paoli, Via Vittorio da Feltre 11 a Trieste.