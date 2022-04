Consulta Giovanile di Ragusa, Simone Diquattro (GN) riconfermato presidente.

Simone Diquattro, portavoce cittadino di Gioventù Nazionale Ragusa, giovedì è stato eletto per la seconda volta presidente della Consulta Giovanile del Comune di Ragusa.

“Abbiamo appreso con gioia e soddisfazione della riconferma di Simone Diquattro in questo ruolo - commenta Alessandro Sittinieri, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia - un risultato che testimonia l'ottimo lavoro che Simone ha svolto finora alla guida dell’organismo e che il movimento giovanile di FdI ha intrapreso un percorso di crescita e di coinvolgimento di tanti giovani in città, sulla scia della continua crescita del partito, che sia a livello nazionale sia a livello locale vede incrementare il proprio consenso ponendosi come prima forza politica del Paese". “Da parte mia e del circolo cittadino di Fratelli d’Italia - conclude Sittinieri - rivolgo l’augurio di buon lavoro estendendolo, ovviamente, anche all'intera Consulta Giovanile, nella consapevolezza che un maggiore coinvolgimento dei giovani nella vita politica ragusana non potrà che giovare all'intera Città".

“La Consulta Giovanile - dice Simone Diquattro - è uno strumento fondamentale per imprimere un’accelerazione alle politiche giovanili della città. Esserne il Presidente, per la seconda volta, mi riempie di gratitudine, senso di responsabilità e voglia di fare ancora di più. Ringrazio il mio gruppo politico che è per me luogo di continua formazione. Ringrazio in particolar modo Alessandro Sittinieri e Umberto Calvanese, coordinatore e vice coordinatore di FDI Ragusa. Infine rivolgo un ringraziamento alla comunità che andrò a rappresentare, Gioventù Nazionale, e in particolare il presidente provinciale Riccardo Ronza e il segretario cittadino Enrico Bellina Terra per il loro costante supporto”.