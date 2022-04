Ventenne uccisa sbranata dai cani, un arresto nel Catanzarese

E' stato arrestato il proprietario dei cani che, il 26 agosto scorso, aggredirono, uccidendola, una 20enne, Simona Cavallaro, mentre si trovava in compagnia di un amico in un'area attrezzata per pic-nic sita in località Monte Fiorino di Satriano, nel catanzarese.

Si tratta di un 45enne, titolare di un'azienda zootecnia di allevamento di ovini e caprini.

L'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, eseguita dai carabinieri della Compagnia di Soverato, è stata emessa dal Gip su richiesta della Procura di Catanzaro. L'uomo è indagato per omicidio colposo. Gli animali, secondo l'accusa, erano posti a protezione di un gregge.