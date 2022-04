Vicariato di Rosolini annulla tutte le processioni di Pasqua

Il Coordinamento Pastorale Vicariale unitamente al clero della città di Rosolini, ha annullato tutte le processioni per il periodo pasquale. Il Vicariato ha informato il sindaco Giovanni Spadola della decisione adottata "preso atto della diffusione dei contagi covid in città", si legge in una nota che prosegue: " Tenuto conto della preoccupazione di tanti cittadini per l'eventuale aggravamento della situazione in corso. Considerato che è possibile celebrare in sicurezza tutte le liturgie, comunica che all'unanimità per questo 2022, saranno sospese ke processioni parrocchiali della Domenica delle Palme, la processione del Venerdì Santo l'incontro del Cristo Risorto con la Madonna, nel giorno di Pasqua".