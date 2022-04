Fratelli d'Italia torna alla carica: "Floridia città senza servizi"

Non si placa l'attacco politico del Circolo di Fratelli d'Italia di Floridia contro l'amministrazione Carianni. "Nell'attesa, speriamo non biblica, che sindaco e assessore al ramo rispondano, nel merito, ai rilievi posti in ordine a importanti questioni di vita amministrativa, non possiamo ignorare le fumose repliche sino ad oggi pervenute da parte di qualche consigliere comunale di maggioranza e di esponenti di neoformazioni politiche riconducibili al sindaco Carianni. Una buona amministrazione - dice la nota di Fdi - non passa esibendo quotidiani proclami e autoincensamenti, né attraverso la retorica dell'aria fritta, di cui tali repliche sono espressione: tutto ciò rivela soltanto l'intendimento di gettare fumo negli occhi per nascondere una realtà ben diversa da quella presentata strumentalmente sui social dall'amministrazione regnante. Respingiamo ai mittenti le accuse di essere attaccati alle poltrone, in quanto la nostra storia personale dimostra tutt'altro, mentre notiamo che il pulpito dal quale giunge tale predica conta esponenti che aspirano non a poltrone, che hanno avuto nel recente passato e tuttora hanno, ma, addirittura, a onorevoli cattedre. Tutto legittimo, ma prima di aspirare ad ambìti scranni politici, qualcuno faccia esercizio di umiltà e di servizio, perché di servizi ha bisogno Floridia, che non è il paese di Cuccagna decantato dai pifferai di turno, ma il regno ambiguo di un sinistro Nosferatu da mille volti che vuole mettere a tacere ogni critica, anche la più onesta e costruttiva, e la corretta dialettica democratica tra parti politiche avversarie ma rispettose di ruoli e funzioni. Una buona amministrazione passa solo ed esclusivamente attraverso l'erogazione di buoni servizi e una conduzione esemplare della macchina amministrativa.

Checché possano inventare le favole del medico di famiglia e della città risanata, uscite fuori dal cappello a cilindro di qualche consigliere di maggioranza, il nostro comune, ci duole dirlo, ha servizi che fanno acqua da tutte le parti. L'ufficio tecnico comunale, un tempo fiore all'occhiello dell'apparato amministrativo, è oggi schiacciato da una ingente mole di lavoro. Con dati alla mano, reperibili da ogni cittadino che voglia appurare la verità, soltanto il 10 per cento delle pratiche, in questo anno, sono state sino ad oggi evase, a fronte di un 90 per cento che langue tra le lungaggini delle istruttorie, con evidente sofferenza di cittadini, di tecnici e dell’intero comparto edilizio, un tempo volano della nostra economia locale. Queste lungaggini creano enormi problemi alla comunità tutta, in un momento di stentata ripresa economica in cui l'ente dovrebbe prodigarsi per offrire servizi funzionali e adeguati. La responsabilità di questa inefficienza non è da addebitarsi al personale d’ufficio, che con diligenza espleta il proprio lavoro, né sembra dovuto a mancanza di personale, considerato che, di recente, l’ufficio è supportato da unità part-time che integrano l’organico esistente. La responsabilità è data da una inadeguata gestione del servizio in questione da parte dell'amministrazione comunale, colpevole di disattenzione, di mancanza di presenza e di superficialità nella conduzione della macchina amministrativa. A questa amministrazione comunale, che si auto-procalama nuova nella mentalità e nell’agire, manca una visione d’insieme coerente, razionale ed armonica della gestione dei servizi".

(Nella foto Andrea Idà, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia)