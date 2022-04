Siracusa, ruba una collana d'oro a un paziente in ospedale: denunciato

Nel primo pomeriggio di ieri, agenti del delle Volanti sono intervenuti presso il Pronto Soccorso del locale Ospedale di Siracusa per la segnalazione del furto di una collana in oro ai danni di un anziano ricoverato.

I poliziotti sono riusciti ad individuare e a denunciare l’autore del furto, un degente di 40 anni già noto alle forze di polizia, che, subito dopo aver commesso il furto, si era allontanato dalla struttura ospedaliera.

L’uomo, che risultava essere sottoposto agli arresti domiciliari, nella circostanza è stato denunciato anche per il reato di evasione.