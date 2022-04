'Insorgiamo Siracusa', la Sinistra europea partecipa a corteo per la pace a Comiso

Il coordinamento politico Insorgiamo Siracusa, formato da PCI, Rifondazione Comunista e Sinistra Italiana, parteciperà alla manifestazione per la pace e per il disarmo che si terrà a Comiso, lunedì 4 aprile. Un’occasione storica, a quarant’anni dalla marcia di protesta contro la base missilistica della NATO, a cui partecipò l’allora segretario regionale del PCI, Pio La Torre, per ribadire una volta di più la più assoluta condanna alla criminale invasione militare condotta dalla Russia di Putin nei confronti dell’Ucraina e la ferma contrarietà alle mire espansionistiche della NATO. Porteremo in piazza il nostro No più netto e deciso a ogni tipo di guerra e all’incremento delle spese militari deciso dal Governo Draghi a scapito della Sanità e dell’Istruzione pubblica. Rilanceremo i valori della nostra Costituzione, che all’articolo 11 dichiara “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”, insistendo sulla via diplomatica e delle negoziazioni per porre fine al conflitto in atto.

Una lotta per la pace che Insorgiamo Siracusa intende continuare anche dopo il 4 aprile nella nostra città, attraverso un’assemblea pubblica che miri a organizzare una grande manifestazione pacifista.