Amministrative a Palermo, Figuccia: "Troppi solisti a Palermo"

"Troppi solisti nel centrodestra per le amministrative di Palermo, con il rischio che questi siano anche dei soloni. Non è piu tollerabile l'atteggiamento di chi prova la fuga sperando di trascinarsi dietro gli altri. Noi di Prima l'Italia avevamo fatto una proposta per costruire un'allenza ampia e una coalizione su un unico candidato alla carica di sindaco di Palermo, ma ancora prevalgono divisioni che non fanno ben sperare.

Il nostro senso di responsabilità è stato travisato e noi non ci stiamo più a questo gioco. L'amore per la Città viene prima dell'interesse personale". Lo afferma in una nota Vincenzo Figuccia, deputato di Prima l'Italia all'Assemblea regionale siciliana.