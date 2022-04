Covid, l'Ugl: "Nessun aiuto a cinema e teatro"

Fine dell'emergenza sanitaria ma non per i cinema fino alla fine del mese di aprile resta l'obbligo della mascherina ffp2 e il super green-pass. Disposizioni senza senso che testimoniano un particolare accanimento verso questo settore a favore delle piattaforme on demand. Entrare in musei, biblioteche, archivi, negozi non sarà necessario esibire il super green-pass mentre per i Cinema/Teatri resterà in vigore fino a fine aprile, con il 90% di persone vaccinate in Italia paese al mondo che ha aderito maggiormente alla campagna vaccinale. Il rischio contagio vale solo per i cinema adesso, è inspiegabile al ristorante si rischia molto di più, al cinema gli spazi non mancano gli spettatori rimangono quindi mascherati ed in silenzio durante la visione quindi rischio inesistente". A dirlo in una nota è Filippo Virzì, segretario regionale dell'Ugl creativi in Sicilia.