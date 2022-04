Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale torna alla BIT di Milano dal 10 al 12 aprile

La Fondazione del Distretto Turistico Sicilia Occidentale sarà ospitata gratuitamente all’interno dello stand della Regione Siciliana di più di 1000 mq (PAD 3 – STAND A07 F06) con il suo progetto di destinazione, denominato “West of Sicily”, insieme alle altre tre DMO - Destination Management Organization (Isole Minori, Madonie e Targa Florio, Agrigento e Strada degli Scrittori) e ai Parchi, in un’ottica di sistema che possa portare la Regione Siciliana al centro del turismo.

Dall’arte alla cultura, dalla natura all’enogastronomia, dal clima favorevole allo sport e alle risorse ambientali, il territorio occidentale sarà al centro di incontri, studi e approfondimenti. Saranno tre giorni di intenso lavoro per la delegazione del Distretto Turistico Sicilia Occidentale che punta a sviluppare opportunità di business per il nostro territorio.

Con oltre 46mila visitatori, circa 1.500 buyer italiani ed esteri provenienti da 79 Paesi e quasi 15mila incontri conclusi nell’ultima edizione 2019, in presenza (fonte dati: BIT), la Borsa internazionale del Turismo è considerata la più importante manifestazione dedicata al turismo per il suo respiro internazionale e l’ampio spazio dedicato all’incontro tra domanda e offerta.