Chiaramonte Gulfi, l'auto si ribalta: gravemente ferita una donna di 70 anni

Una 70enne di Vittoria, R.G., è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale verificatosi intorno alle 12,30, in contrada Dicchiara, a Chiaramonte Gulfi. Era alla guida di una Ford Fiesta che si è ribaltata per cause da accertare. Per estrarre la donna dall'auto è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco. I medici del 118, intervenuti sul posto, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento della 70enne a Catania. La prognosi è riservata. Gli accertamenti sono stati effettuati dalla Polstrada di Ragusa.