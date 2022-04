Scherma Modica: Giulia Floridia vince la Coppa Italia Regionale Assoluta, Leonardo Aprile 3º classificato

Bella vittoria per Giulia Floridia nella prova di Coppa Italia Regionale Assoluta di fioretto femminile. La giovane fiorettista modicana torna sul podio dopo un infortunio che ne ha ritardato il ritorno in gara e ne condiziona tutt’ora la prestazione, dopo la già lunga assenza di attività dovuta al Covid. Percorso netto il suo fin dai turni preliminari, superati concedendo pochissime stoccate alle avversarie. Giunta in zona podio ha continuato a dominare i suoi assalti, vincendo la semifinale contro la messinese Cannata per 15/5 ed infine dominando la finale contro la catanese Campanile per 15/9. Con questa vittoria conquista uno dei soli due pass in palio nel fioretto femminile per la fase nazionale. Nella gara di fioretto maschile in evidenza Leonardo Aprile, che sale sul gradino più basso del podio. Ottima prestazione la sua, con buone sensazioni fin dal girone iniziale, superato a punteggio pieno. Testa di serie n.4 della diretta superava di diritto il turno dei 32, per poi affrontare e vincere agli ottavi di finale contro il siracusano Magnano per 15/9. Ai quarti in un combattutissimo ed emozionante match con diversi capovolgimenti di punteggi, superava l’altro siracusano Pagliaro per 15/14. Nella semifinale affrontata forse scarico di energie fisiche e mentali, cedeva invece 5/15 all’esperto catanese Sanfilippo poi vincitore della prova. Nella stessa gara buona prova anche per Fernando Scalora 6º classificato, che ha perso contro il catanese Garro ai quarti di finale per una sola stoccata 14/15; e per Marco Palermo 7º classificato, fermato da Sanfilippo per 13/15 ai quarti di finale. Aprile, Scalora e Palermo con questi risultati hanno guadagnato così la qualificazione alla Coppa Italia Assoluta di Ancona, dove assieme a Spampinato già qualificato, lotteranno per ottenere un posto ai Campionati Italiani Assoluti 2022 di Courmayer. Campionati Italiani a cui è già qualificato Giorgio Avola, che può così dedicarsi all’attività internazionale, che vedrà nelle prossime settimane un recupero di gare di Coppa del Mondo precedentemente annullate. Si comincia nel weekend di Pasqua con un’inedita prova di Coppa del Mondo a Belgrado di fioretto sia maschile che femminile; gara alla quale la nazionale si preparerà con un allenamento collegiale la prossima settimana a Cascia.

NELLA FOTO, Giulia Floridia e Leonardo Aprile