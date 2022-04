Pachino, dopo due anni riapre il centro diurno anziani

Dopo una chiusura durata più di due anni, causata dalla pandemia, riapre domani, lunedì 4 aprile, il centro diurno anziani di Pachino, sito in via Fronte.

Al momento della riapertura, molto atteso dai circa trecento soci del centro, oltre alle autorità cittadine sarà presente anche il vescovo di Noto monsignor Antonio Staglianò.

“L’impegno dell’amministrazione di riaprire il centro non appena ci fossero state le condizioni indispensabili per salvaguardare la salute di tutti - dichiara la sindaca Carmela Petralito - è stato mantenuto. Vogliamo sostenere e potenziare le attività del centro, perché gli anziani sono protagonisti della vita di Pachino.

Promuoveremo quindi, con quanti saranno scelti per gestire il centro - prosegue la sindaca Petralito - attività sociali, artistiche e culturali. E certamente torneranno, nel pieno rispetto delle norme, i balli sociali, la ginnastica dolce, i "mercoledì a tema" dedicati ad esempio alla poesia, ai detti siciliani, il decoupage, i giochi da tavolo, il giardinaggio, la preparazione di dolci tipici della tradizione. Oltre ai corsi di avvicinamento al mondo digitale, e a momenti attività di collaborazione con le scuole del territorio”.