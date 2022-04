Calcio di Promozione, Frigintini con troppi assenti tra i titolarti: vince facile Nuova Città di Gela (3 a 0)

Ancora una sconfitta per i rossoblù del Frigintini calcio. Questa volta è arrivata sul campo della Nuova Città di Gela; impegnata a mantenere sotto i dieci punti il distacco da chi la precede in classifica generale e disputare –in questo modo- i play off per la promozione. Per i rossoblù ancora una settimana travagliata e trasferta effettuata con soli 16 atleti di cui uno inserito in distinta per onor di firma. Primo tempo timoroso dei ragazzi di mister Di Rosa (nerlla foto) che si chiude sul doppio vantaggio per i gelesi con i gol di Scerra e Giaquinta. Al 44’ il Frigintini ha dovuto sostituire il rientrante Damiano Buscema per infortunio (si teme la lussazione della spalla) con Cristian Drago. Ma non era finita qui, perché dopo due minuti dopo l’inizio del secondo tempo anche Drago si è infortunato ed è uscito; al suo posto è entrato Angelo Pisana. Secondo tempo che ha visto –tuttavia- un predominio territoriale dei rossoblù frigintinesi, che hanno colpito una traversa con Sangiorgio e fallito con lo stesso attaccante un calcio di rigore. Poi i gelesi hanno realizzato il terzo gol e la gara – a questo punto- si è avviata verso la conclusione con il punteggio di 3-0 per la Nuova Città di Gela. Erano sette gli assenti nel Frigintini: fra di loro, Carlo Sella, Saro Di Martino, Gabriele Gugliotta e Damiano Occhipinti.

NUOVA CITTA’ DI GELA 3

FRIGINTINI 0

Nuova Città di Gela: Pizzardi, Wally, Romano, Ruscica (37’ st. Sammartino), Campanaro, Di Pasquale, Ascia (37’ st. Falcone), Messina (23’ st. Abela), Scerra, Giaquinta (1’ st. Navanzino), Alabiso (43’ st. Cancilleri). All. Francesco Evola

Frigintini: La Licata (35’ st. Giannì), Corallo, Milana, Buscema (43’ pt. Drago, 2’ st. Pisana), Pianese, Arrabito, Sangiorgio, Galfo, Noukri, Calabrese, Spadaro (16’ st Iemmolo). All. Di Rosa

Arbitro: Rosario Pavano di Enna; Assistenti: Marco Di Stefano (Messina) e Roberto Vella (Catania)

Reti: pt.17’ Scerra, 33’ Giaquinta, st.22’ Alabiso