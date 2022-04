Covid: calano i positivi nel Ragusano, nessun nuovo decesso

Scendono le persone positive al Covid nel Ragusano. Nessun morto nelle ultime 24 ore per cui i numero dei decessi resta fermo a 515.I positivi in totale sono 4978: 4910 in isolamento domiciliare e 51 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 87, Chiaramonte 108, Comiso 353, Giarratana 45, Ispica 345, Modica 1.079, Monterosso 38, Pozzallo 309, Ragusa 1.409, Santa Croce Camerina 126, Scicli 473, Vittoria 548.