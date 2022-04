Scontro tra due auto sulla statale 514 Ragusa-Catania: il bilancio è di 3 feriti

E' di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla Ragusa-Catania alle 3,30 della notte. A scontrarsi una Lancia Delta, che da Ragusa, andava in direzione Catania, e una Fiat Croma, che viaggiava nel senso opposto. Il sinistro al chilometro 8 della statale 514, in territorio di Ragusa. Sono rimasti feriti un 36enne di Vittoria, un 22enne di Comiso e una 45enne di Caltagirone. Sul posto dell'incidente, per i rilievi, è intervenuta la Polizia Stradale.