Acate, pony ferito trascinato per chilometri da un'auto: indagini

Atto di crudeltà nei confronti di un pony che è stato trascinato per almeno tre chilometri lungo la strada nei pressi di Acate. L'animale, probabilmente, era stato rubato da un'azienda agricola tra Vittoria e Acate e agganciato con una corda ad un'auto. Verosimilmente il pony è caduto sull'asfalto ma l'auto alla quale era agganciato non si è fermata. L'animale è stato trovato agonizzante sul ciglio della strada nella mattinata. E' stato necessario abbatterlo. Le indagini sono effettuate dai carabinieri che stanno visionando anche le immagini di alcune telecamere di sorveglianza per individuare l'autore di una simile crudeltà.