Il Papa a Malta ai migranti: "Siete sempre nelle mie preghiere"

"Sono qui per dirvi che vi sono vicino, per guardarvi negli occhi. Da quando sono stato a Lampedusa non vi ho mai dimenticato, vi porto sempre nel cuore e siete sempre nelle mie preghiere". Lo ha detto Papa Francesco, incontrando i migranti nel centro di accoglienza di Hal Far, a Malta.

Il Santo Padre torna a pregare pure per l'Ucraina: "Preghiamo ora per la pace, pensando alla tragedia umanitaria della martoriata Ucraina, ancora sotto i bombardamenti di questa guerra sacrilega", ha detto il Papa all'Angelus al termine della Messa a Malta.