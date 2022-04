Ritrovata Nicole, la bimba di 5 anni scomparsa in provincia di Campobasso

È stata ritrovata viva Nicole, la bimba di 5 anni scomparsa nella serata di ieri, nella frazione di Fonte San Pietro, a Sant'Angelo Limosano in provincia di Campobasso.

La piccola ha trascorso una notte intera fuori dalla sua abitazione nelle campagne.

E' stata ritrovata in apparenti buone condizioni di salute ed è stata portata all'ospedale Cardarelli di Campobasso per essere sottoposta agli accertamenti sanitari necessari.

Sul suo allentamento da casa vanno intanto avanti le indagini delle forze dell'ordine per verificare l'accaduto.

Nicole sarebbe scappata dalla finestra di casa dopo un rimprovero, approfittando dei venti minuti in cui la madre ha allattato il suo secondo figlio di due anni e mezzo.