Dc Nuova, Cuffaro: difendendo la storia riusciremo a costruire il nostro futuro"

"L'eutanasia della democrazia" è il titolo del libro di Giuseppe Benedetto, presentato oggi a Capo d'Orlando.

All'evento ha partecipato il commissario regionale della DC Nuova, Totò Cuffaro. "Se difenderemo la nostra storia e la democrazia, senza lasciarci intimidire, riusciremo a costruire il nostro futuro", ha detto Cuffaro. "La gente ha voglia di fare politica, di partecipazione, di far parte di un partito che si fondi su idee e valori e non che sia un contenitore vuoto nato per ribellione o mal di pancia. Ho creato una scuola di formazione politica con lezioni svolte da importanti docenti e da pochi iscritti siamo arrivati ad oltre 350 ragazzi: questa - ha sottolineato - è la testimonianza che c'è una gran voglia di formazione politica, di democrazia. Va soltanto stimolata la voglia di partecipazione e sono davvero tanti i ragazzi che hanno il desiderio di avvicinarsi alla politica".

"Il 60% dei nostri iscritti, ad esempio, è rappresentato da giovani nati dopo che è finita la DC. Quindi - continua Cuffaro -, non si tratta di nostalgici, ma di ragazzi che hanno capito che il nostro partito si fonda su idee e valori. Occorre però aiutare questi ragazzi, farli esprimere, sostenerli e insegnare loro che la politica va difesa e vanno difese le proprie idee. Non abbiamo più il coraggio di difendere le nostre idee, i nostri valori, la nostra storia perché abbiamo timore, perché ci hanno intimidito.

Fino a quando ci faremo intimidire non basteranno libri come quello di Giuseppe Benedetto. Se invece difenderemo la nostra storia riusciremo a costruire il nostro futuro".