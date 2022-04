L'Onu, i morti di Bucha pongono questione crimini di guerra

I corpi scoperti a Bucha "sollevano serie domande su eventuali crimini di guerra". Lo fa sapere l''Onu da Ginevra.

"Non siamo ancora in grado di commentare direttamente le cause e le circostanze della morte di civili a Boucha, ma ciò che si sa fino ad oggi solleva chiaramente interrogativi seri e inquietanti su possibili crimini di guerra e gravi violazioni del diritto umanitario internazionale", ha affermato l'Ufficio per i Diritti Umani dell'Onu.