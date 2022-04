Vivicittà a Palermo, Idrissi vince la corsa della pace su un tracciato di 10 chilometri

Mohamed Idrissi e Annalisa Di Carlo vincono la XXXVII edizione del Vivicittà Palermo, su un percorso di 10 chilometri, che ha visto al traguardo 436 partecipanti.

La kermesse dell'Uisp si è svolta in contemporanea il 30 città italiane e in sette estere ed è stata ribattezzata "la corsa per la pace" e della ripartenza dopo due anni di stop per la pandemia. I vincitori, entrambi tesserati per la Mega Hobby Sport di Caltanissetta, sono stati i più veloci lungo il tracciato dallo stadio Schifani-Delle Palme di viale del Fante al Parco della Favorita.

Idrissi, dopo il successo del 2018, ha concesso ikl bis col tempo di 33'01". Ha staccato di oltre 3'20" Salvatore Matteo Greco dell'Asd Palermo. Sul gradino più basso del podio Francesco Crisafi (Asd Sicilia Running Team) che in 36'50" ha battuto quasi in volata Fabio Cammarata (Asd Agex) quarto in 36'54" e Roberto Di Bella (Amatori Palermo) giunto quinto in 36'59".

Annalisa Di Carlo ha certificato la doppietta della Mega Hobby Sport Caltanissetta aggiudicandosi la gara femminile in 39'26", precedendo al traguardo Barbara Bennici (Caivano Runners) giunta in 41'07" e Laura Civiletti (Asd Atletica Mondello) 42'34".

Il meno giovane in gara è stato Giuseppe Camillo Cucina, 82 anni a maggio, cha chiuso le sue fatiche col tempo di 1h20'58".

Vincitore della categoria M80 Giovanni Imperato (Amatori Palermo) 1h03'31". La società più numerosa è il GS Amatori Palermo con 42 atleti al via.