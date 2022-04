Il Catania si salva al 'Viviani' nel finale: il gol del 2 - 2 al 94' lo firma Piccolo

Non è il campo che può preoccupare una squadra come il Catania, ma è il futuro del club. Tutto appeso ad un filo, con l'imprenditore laziale Mancuni, che non ha ancora acquistato. Saranno decisive le prossime ore. Il Catania di questa domenica ha ottenuto un buon pareggio al 'Viviani' di Potenza, agguantando i padroni di casa sul filo del rasoio.

I rossazzurri erano passati in vantaggio dopo appena 4 minuti con Sipos. Il Potenza soltanto nella ripresa ha trovato il bandolo del gioco, pareggiando al 60' con Matino. Agguantato l' 1 - 1, quattro minuti più tardi sono i rossoblù di casa a passare in vantaggio con Ricco. Quando la partita stava per chiudersi, il Catania ha piazzato la botta del 2 a 2 con Piccolo.