Sicilia, tantissimi visitatori per la prima domenica del mese gratuita nei parchi archeologici e nei musei

La prima domenica del mese a ingresso gratuito nei parchi archeologici e nei musei regionali della Sicilia fa registrare tantissimi visitatori, con numeri in certi casi equiparabili o superiori a quelli del 2019, cioè prima della pandemia, anno in cui la Sicilia aveva fatto registrare un vero e proprio boom di presenze.

Quasi 24 mila gli ingressi registrati domenica 3 aprile nei luoghi della Cultura. Apripista la Valle dei Templi con 4.751 visitatori, seguita dalla Neapolis di Siracusa con 2736 ingressi e dal Teatro Antico di Taormina con 2586 presenze registrate.

Presenze che, in alcuni siti, sono andati ben oltre i lusinghieri risultati del 2019; è il caso, a titolo esemplificativo, del Parco archeologico di Segesta dove, ad esempio, a fronte di 894 presenze del 2019, quest’anno ne sono state registrate 942, o a Palermo con numeri record alla Galleria regionale di Palazzo Abatellis (1529 a fronte di 852), Palazzo Mirto (742 sui precedenti 542) e al Museo Archeologico Antonino Salinas (1049 a fronte di 989).