Terrasini, rapina alla Credem: tre banditi arraffano centomila euro

Colpo da 100 mila euro alla Credem di Terrasini. E' questo il bottino di una rapina avvenuta stamattina ai danni della filiale della banca in corso Vittorio Emanuele III. In tre sono entrati in banca fingendosi clienti con il volto coperto dalla mascherina e da un cappellino di lana. Una volta dentro hanno minacciato i clienti e i dipendenti e hanno legato tutti con delle fascette di plastica. Poi hanno prelevato soldi che si trovavano in cassa e sono fuggiti. A lanciare l’allarme gli stessi impiegati non appena i rapinatori sono fuggiti. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Carini che hanno già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

"Purtroppo, i rapinatori sono sempre all’opera - dice in una nota Gabriele Urzì, segretario provinciale Fabi Palermo e responsabile Salute e Sicurezza - e solo per una fortunata combinazione non ci sono state conseguenze gravi. Occorre investire massicciamente in sicurezza, dotare le filiali più esposte o logisticamente o per livelli di business di guardiania armata e dotarsi di tutti gli accorgimenti più sofisticati atti a prevenire le rapine per evitare che accadano fatti come quelli registrati oggi. Peraltro, l’attuale pandemia, che impone l’ingresso con le mascherine, facilita l’operato dei malintenzionati che si avvantaggiano dei volti travisati. Ma questo purtroppo tanti responsabili della sicurezza delle banche lo sottovalutano".