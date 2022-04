Santa Croce Camerina, inaugurato il comitato elettorale del candidato sindaco Filippo Frasca

Il taglio del nastro è stato affidato ai bambini, le giovanissime generazioni in nome delle quali “Rivoluzione Civica” è chiamata ad attuare concretamente il cambiamento epocale promesso alla città. Cambiamento che inizierà già il 13 giugno, all’indomani delle elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Santa Croce Camerina.

Domenica pomeriggio l’inaugurazione del comitato elettorale di Filippo Frasca, salutato da un autentico bagno di folla. Forti emozioni e persino lacrime per un percorso iniziato oltre un anno e mezzo fa insieme ad un gruppo di amici fidati, e che adesso si fa progetto serio e reale per il rilancio economico e culturale della città.

Al fianco di Filippo Frasca la famiglia e i candidati, gli amici di sempre e quelli nuovi, il Sen. Mario Michele Giarrusso, il coordinatore di Italexit Gianni Vitale, Gianni Tidona che ha incassato il sostegno dell’On. Daniela Ternullo di Forza Italia. E poi i cittadini, tantissimi, il simbolo della Santa Croce del futuro fatta di tante sensibilità che hanno diritto alla verità e a riprendersi Palazzo di Città, quel Municipio dal quale da anni sono tenuti fuori.

Al fianco di Filippo Frasca, tra gli altri, anche Antonella Salerno. Una grande professionista, ma un fantasma tra le centinaia di fantasmi che tutto l’anno vivono la meravigliosa fascia costiera santacrocese e la cui voce si perde, non arriva alle orecchie di chi dovrebbe dare risposte. “La nostra costa è il nostro tesoro più grande e potrebbe dare lavoro e attrarre turisti tutto l’anno, - ha proseguito Frasca - ma Caucana, Casuzze, Punta Braccetto, Torre di Mezzo, Punta Secca sono dimenticate e abbandonate al loro destino. Nessuno ci va, nessuno le controlla, nessuno si preoccupa della loro promozione. Tutti, però, ne parlano, soprattutto quando la bella stagione è alle porte, e affermano di avere grandi idee, ma siamo noi i soli ed unici ad aver redatto progetto veri e cantierabili per le frazioni balneari, ad esempio quello del collegamento mediante bus navetta che porta la firma di Antonella Salerno e che risale all’epoca in cui ero assessore. Ovviamente, una volta eletti, lo tireremo fuori dai cassetti e lo faremo diventare realtà. Così come faremo tornare di moda la trasparenza. È mai possibile che un cittadino che voglia sapere dove finiscano i suoi soldi non riesca ad avere risposte chiare? La prima cosa che faremo una volta eletti sarà riesumare il bilancio 2020 – 2021, perché vogliamo sapere per cosa sono stati spesi i soldi pubblici!”.

Infine, un messaggio e un ringraziamento, sentito e profondo, alla propria squadra: “Non cambierei una virgola, perché so quanto batta il cuore ad ognuno di loro anche solo quando la sera ci riuniamo, ci confrontiamo, disegniamo la nuova Santa Croce, componendola tassello dopo tassello. Una città straordinaria nella quale vivere deve tornare ad essere motivo di felicità ed orgoglio”.