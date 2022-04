Trovato con la droga a Solarino, netturbino di Floridia ai domiciliari

Prima di essere arrestato non aveva mai avuto guai con la giustizia. Circostanza questa che ha indotto il Gip del Tribunale di Siracusa a scarcerare il netturbino di Floridia, Paolo Fusca, arrestato nei giorni scorsi a Solarino per essere stato trovato in possesso di un buon quantitativo di droga. Il giudice dopo avere sentito il netturbino, ha deciso di mandarlo agli arresti domiciliari. Paolo Fusca durante una perquisizione domiciliare era stato trovato con un chilo di hashish, un chilo di marijuana e 250 grammi di cocaina. La droga sequestrata dai militari dell'Arma, sarebbe stata destinata al mercato dello spaccio nel paese di Solarino, ma anche a Floridia. Dopo il blitz nell'appartamento dell'operatore ecologico della Prosat era stato rinchiuso nel carcere di Catania.