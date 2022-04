I Carabinieri della Stazione di Avola hanno arrestato un cittadino marocchino di 40 anni per evasione. L’uomo nel corso di periodici controlli alle persone sottoposte a misura, non è stato trovato dai militari presso la propria abitazione, ove era ristretto agli arresti domiciliari per traffico di stupefacenti. Lo straniero è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari, come disposto dalla Procura della Repubblica di Siracusa.