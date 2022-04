Nella giornata di lunedì, agenti del Commissariato di Polizia di Pachino sono intervenuti in Via Tasca, in un "B&B " per una persona che voleva suicidarsi. Al momento dell'arrivo dei poliziotti, l'uomo, di 44 anni, aveva già scavalcato la ringhiera posta al secondo piano dell'immobile, minacciando di lanciarsi nel vuoto. Dopo aver tranquillizzato il quarantaquattrenne, gli agenti lo hanno afferrato e portato in salvo.