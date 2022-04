Noto, ritrovato dalla Polizia escavatore rubato in un cantiere

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di P.S. di Noto, al termine di una celere attività investigativa, hanno denunciato un uomo di 48 anni, già conosciuto alle forze di Polizia, per il reato di furto aggravato: il 23 marzo scorso aveva rubato una Fiat Panda, parcheggiata nei pressi del Vico Ciliegio. Dopo avere rubato l'auto, il ladro, probabilmente per un malfunzionamento, abbandonava l’autovettura in via Roma. Le indagini consentivano di identificare l’uomo attraverso le immagini di un impianto di videosorveglianza.

Inoltre, gli uomini diretti dal dottor Arena, sempre nella giornata di lunedì hanno ritrovato un escavatore rubato. Il primo di Aprile, ignoti avevano rubato il mezzo da un cantiere edile. Le indagini e le ricerche sul territorio, scattate immediatamente a seguito della denuncia, consentivano agli investigatori di Noto di recuperare il mezzo nascosto da ignoti malviventi in un’area rurale in mezzo alle sterpaglie e di restituirlo al legittimo proprietario.