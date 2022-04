Siracusa, Polizia: sequestrata droga in viale dei Comuni

Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto della vendita e del consumo di sostanze stupefacenti nelle cosiddette piazze dello spaccio siracusano, nella serata di lunedì, agenti delle Volanti, pattugliando la zona di Viale dei Comuni, hanno rinvenuto e sequestrato un bilancino di precisione, materiale utile per il confezionamento della droga, 18 dosi di cocaina, 11 dosi di crack e 10 dosi di hashish.

Gli agenti delle Volanti hanno, inoltre, denunciato per il reato di furto con scasso due siracusani, di 28 e di 33 anni, già conosciuti alle forze di polizia. Entrambi sono stati individuati grazie alla visione di immagini tratte da un impianto di videosorveglianza. I due denunciati, dopo aver forzato la porta d’ingresso di un bar nei pressi di Via Sofio Ferrero, hanno perpetrato un furto.