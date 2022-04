Palermo, Agenzia Dogane e Monopoli: incontro con l'ambasciatore Lituano

A Palermo, nella sede della Direzione Territoriale ADM, si è tenuto un incontro istituzionale tra il vertice di ADM Sicilia - Luigi Liberatore e l’Ambasciatore della Repubblica di Lituania in Italia - e Ričardas ŠLEPAVIČIUS accompagnato dal Responsabile lituano degli Affari Economici Laura Sereniene e dal Console Onorario della Repubblica di Lithuania per la regione Sicilia - Alessandro Palmigiano.

Alla visita istituzionale, oltre alla rappresentanza di dirigenti e funzionari operativi e chimici della DT VII-Sicilia, era presenti alcune aziende lituane che operano nel settore della logistica, dell’ingegneria e della digitalizzazione applicate alle procedure di controllo doganali.

Dopo il saluto tra le Autorità, l’incontro è stato incentrato sul confronto delle tecniche e degli strumenti utilizzati nei controlli doganali delle merci alle frontiere, terrestri e portuali, in Sicilia e in Lituania. Nello specifico, sono state illustrate, mediante slides, le tecnologie applicate al controllo merci, effettuate nel porto di Palermo e l’utilizzo dell’apparecchiatura scanner impiegata dai funzionari ADM durante i controlli dei containers che trasportano merci, oggetto di import ed export, nell’ambito degli scambi commerciali, per la maggior parte, con i Paesi del Nord Africa.

Inoltre, sono state illustrate le attività istituzionali dei Laboratori Chimici siciliani (Palermo e Catania), gli ambiti di specializzazione merceogogica- prodotti alimentari e prodotti petroliferi- e le tecniche di analisi chimiche effettuate mediante l’utilizzo di strumentazioni all’avanguardia, compreso il Laboratorio chimico mobile che consente ai funzionari chimici di effettuare le analisi direttamente nei luoghi di controllo (distrubutori di carburanti, depositi commerciali ecc..) realizzando rapidi ed efficienti controlli nel settore.

A seguire, il rappresentante di un’azienda lituana, presente al tavolo della conferenza, ha illustrato il sistema di controllo messo in atto nei controlli doganali per la lotta al contrabbando in Lituania e fra i Paesi baltici (Lituania, Estonia e Lettonia) per le merci in ingresso e in uscita mediante l’utilizzo dell’apparecchiatura scanner, di ultima generazione, in grado di elaborare immagini ad alta definizione consentendo di rilevare il contrabbando usando i raggi x (image analysis) e i collegati corsi di formazione con esperienze di applicazioni pratiche e analisi di casistiche reali che consentono alle forze doganali di attuare un processo più efficace ed efficiente nei controlli doganali e alla lotta al contrabbando.