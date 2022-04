Ispica, esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio: ci sono feriti

Una violenta esplosione seguita da un incendio di vaste proporzioni è avvenuta nel primo pomeriggio in una fabbrica di fuochi d'artificio a Ispica, nella zona 167, nei pressi dello stadio comunale. Ci sarebbero, sec ondo le prime informazioni, due feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e l'elisoccorso. Non si conoscono ancora i particolari dell'incidente che potrebbe essere stato causato da una disattenzione durante lo stoccaggio e la preparazione di giochi pirotecnici. L'esplosione è stata avvertita in quasi tutta la città e un'alta colonna di fumo si è levata dalla zona dove si trova la sede di una nota ditta di fuochi d'artificio. L'area è stata transennata. I carabinieri stanno eseguendo i primi accertamenti per stabilire le cause della violenta esplosione. Gia' nel 2013 si era verificato un episodio simile con un'altra esplosione di materiale pirotecnico.