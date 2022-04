Catania, furti nelle scuole: denunciato un ladro seriale

I poliziotti del Commissariato Sezionale “Borgo Ognina” hanno denunciato un pregiudicato di 36 anni specializzato nei furti all’interno degli istituti scolastici.

L’ultimo furto lo aveva commesso proprio la scorsa domenica presso il liceo scientifico “Galileo Galilei” di via Vescovo Maurizio, ove l’uomo dopo aver scavalcato la recinzione della scuola e aver forzato una porta finestra si era introdotto nelle aule destinate alla didattica facendo razzia di computer e tablet.

Le indagini, condotte dagli investigatori del Commissariato Borgo, hanno permesso di risalire all’autore del furto in meno di 24 ore dalla sua consumazione: il malvivente, una volta individuato, è stato subito rintracciato e denunciato per il reato di furto aggravato e ricettazione. Messo di fronte alle evidenze investigative non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità, riferendo agli agenti che i soldi ricavati dai furti gli servivano per “comprare le sigarette e ricaricare il telefonino”.

Gli agenti, riuscivano inoltre a recuperare sei computer portatili, costituenti parte della refurtiva derivante da un precedente furto consumato presso l’istituto comprensivo Leonardo Sciascia di Misterbianco.