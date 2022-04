Modica, Soprintendenza e Comune a difesa del centro storico: bisogna metterlo in sicurezza

"Così non si può gestire un centro storico e non si può offrire la qualità richiesta a Modica dai visitatori". il Soprintendente ai beni Culturali di Ragusa, Antonino De Marco, a distanza di pochi giorni dalla presentazione dei lavori finanziati dall’amministrazione Comunale per il completamento dei Santoni della scalinata di San Pietro di Modica, occasione nella quale ha potuto vedere i più recenti scempi notturni operati da bande di giovani scriteriati, ha voluto ribadire la posizione della Soprintendenza. Nella chiesa di San Paolo a Modica, gremita di persone ansiose di vedere i famosi teleri del Carmine, il Soprintendente ai beni Culturali ha ribadito che il centro storico deve essere maggiormente protetto e per fare questo occorre maggiore coraggio anche da parte degli stessi modicani. La Soprintendenza è pronta a fare la sua parte. Così come lo farà per i teleri recentemente scoperti nella Chiesa di San Paolo a Modica, ma commissionati alla fine del XVIII° secolo dai Padri Carmelitani per dare maestosità e lustro alle settimane sante celebrate nel convento del Carmine.

L’incontro per la presentazione alla città degli antichi teleri, coordinato dal Parroco don Rosario Rabbito, rientra nel novero delle iniziative attraverso le quali La Via delle Collegiate intende ricostruire il ricco contesto storico spirituale di Modica ove non si può tacere la presenza degli ordini conventuali e il loro apporto nel periodo storico di maggior splendore della capitale della Contea.

L’assessore ai Beni Culturali di Modica, Maria Monisteri, ha ringraziato l’Associazione La Via delle Collegiate ed il Parroco per aver voluto organizzare l’evento nel periodo nel quale i teleri venivano esposti nella Chiesa del Carmine, perché sia un monito per la nostra preparazione alla Pasqua. Così come la recente inaugurazione del restauro della tela di San Nicola nella Chiesa di San Pietro Apostolo di Modica, iniziativa pure creata dalla Via delle Collegiate insieme all’associazione Petra Mazara, ha riportato ancor più in evidenza i nostri legami con le culture e la spiritualità dell’Europa dell’est, proprio nei giorni nei quali iniziava l’invasione dell’Ucraina.

Il parroco don Rosario Rabbito ha raccontato le circostanze fortuite che hanno condotto alla scoperta di parte dei teleri del Carmine, ritrovati in pessime condizioni. Purtroppo le dimensioni della Chiesa ove è stato organizzato l’evento non hanno consentito l’esposizione di tutti i teleri, considerato che fino ad avvenuto restauro non si possono collocare in posizione verticale a causa della loro fragilità. Inoltre si tenga conto che il solo telerio maggiore, destinato al presbiterio, ha una dimensione di oltre 50mq.

La restauratrice, Gaetana Ascenzo, riallacciandosi alle circostanze del ritrovamento dei teleri, ha poi spiegato le difficoltà incontrate nella messa in sicurezza delle opere (realizzate su teli di lino grezzo con una grossa trama) per bloccarne il deterioramento, a causa delle loro notevoli dimensioni e del loro stato di degrado. Dopo un complesso spianamento delle tele si è deciso di conservarle arrotolandole su tubi di poliestere. L’intervento per avviare un efficace restauro è quanto mai urgente e necessario.

Maria Terranova, ispettrice onoraria della Soprintendenza, ha narrato degli importanti riscontri documentali reperiti presso l’Archivio di Stato di Ragusa – Sezione di Modica - che hanno potuto confermare l’esistenza di 9 teleri raffiguranti la Passione di Nostro Signore già in un inventario della Chiesa del Carmine nel 1804. Infatti uno dei teleri riporta la data del 1795 accanto al nome dei nobili che finanziarono le opere. Le tele durante il periodo quaresimale coprivano il presbiterio della Chiesa del Carmine e le 8 cappelle laterali. Si tratta dell’unico ciclo di tele presenti nel nostro territorio che raccontano i momenti salienti della Passione. Quasi tutte le città hanno una chiesa con un telerio che veniva esposto nel periodo quaresimale. Ma per trovare un intero ciclo di teleri bisogna arrivare fino a Genova. Purtroppo allo stato attuale possiamo dire di avere solo 6 dei nove teleri originari, più brandelli di qualche altro telerio. Sappiamo che un Vescovo di Siracusa già negli anni ’20 aveva proibito l’uso di questi teleri spesso utilizzati per riti più folkloristici che religiosi. E ciò ha causato probabilmente l’accantonamento di questi capolavori poi dimenticati.