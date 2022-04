Elezioni a Solarino, scatta 'operazione simpatia' per Paola Gozzo sindaca

La prof di lettere a Priolo, adesso comincia a crederci che potrà diventare il primo sindaco donna a Solarino. Il gruppo cresce ed incassa i consensi della gente. Quella semplice che non chiede alla politica, nè favori, nè posti di lavoro. Chi ha bisogno di vedere Solarino, terra di San Paolo, 'liberata' sta dalla sua parte. Ha stretto un patto di ferro con 'Solarino nel cuore' e la prima a darle forza e coraggio, è la presidente del consiglio comunale uscente, Rosaria Manigrasso. 'Gli accordi fra donne sono sinceri e duraturi - dice Manigrasso - quando Paola mi ha contattata ci siamo incontrate, mi ha spiegato il progetto ed ho detto subito sì". Ma c'è ancora tanta strada da fare e soprattutto convincere i delusi della politica di Solarino, paese in pre dissesto con 11 milioni di debiti, che oggi la politica è donna. Paola Gozzo espressione di 'GenerAzioni' è stata presa strumentalmente di mira dagli avversari politici per la sua carica di assessora alla Pubblica Istruzione al Comune di Floridia. A Nuovo Sud svela."Non sono le pressioni dei miei avversari che mi possono intimorire. Premetto che il sindaco di Floridia non mi ha chiesto nulla, ma io una decisione l'ho già presa. Mi dimetterò a tempo debito, non certo per le pressioni dei soliti dinosauri, ma per senso etico e morale. Soprattutto perchè ho grande rispetto per i miei concittadini di Solarino. Non affronterò la corsa per diventare sindaca da assessora.Tutti si mettano l'anima in pace, ma non è con la violenza verbale che si vincono le elezioni. Noi - aggiunge Paola Gozzo - con GenerAzioni ed il gruppo Montalto - Manigrasso siamo pronti a confrontarci sui programmi e le cose da fare. Una cosa la voglio dire: "Il nostro sarà un voto libero e non condizionato da fattori esterni, i solarinesi hanno il diritto di potere scegliere secondo coscienza". Restano poco più di 2 mesi prima di andare alle urne e la partita è tutta da giocare. "Da questo momento in poi - conclude Manigrasso - parte 'l'operazione simpatia'. Ovviamente per l'amica Paola".

(Nella foto Rosaria Manigrasso e Paola Gozzo)