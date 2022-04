Vittoria, Piazza del Popolo cambia look: previsto anche il "trasferimento" degli alberi

Piazza Del Popolo a Vittoria cambia look, prende il via il “trasferimento” degli alberi, che saranno trasportati e ripiantati, dopo averli sradicati, alcuni presso la zona Emaia e altri in luoghi consoni, a secondo della tipologia. La piazza dunque, torna alla fruibilità visiva di tutti, con i suoi monumenti più belli: Teatro e Chiesa. Una scelta questa - afferma una nota del Comune - che è stata dettata da una serie di motivazioni, tra cui in primo luogo la sicurezza stessa della intera superficie della piazza.

Una scelta che trova il conforto e il consenso, della Giunta municipale e degli uffici competenti che hanno espresso, dopo avere preso visione del progetto e avere consultato personale tecnico competente, parere favorevole. Piazza Del Popolo ha subito negli anni, circa mezzo secolo, danni che mettono in sicurezza la staticità dei luoghi.

Come è noto, infatti, sotto la pavimentazione insistono grotte e gallerie, destinate a ricoveri durante il secondo conflitto mondiale, che conducono persino in altre zone della città, queste sono state aggredite dalle enormi radici degli alberi, che hanno creato danni, in alcuni casi irreversibili. Inoltre le stesse radici, hanno compromesso in modo serio, gli impianti idrici e elettrici che attraversano la piazza stessa e hanno creato danni alla pavimentazione, creando pericolo di dissesto della piazza, che va esclusa da luogo di raduno, in caso di eventi sismici. Inutile elencare i danni subiti da decine di persone che, a causa del terreno dissestato, sono cadute rovinosamente sul selciato, procurandosi lesioni e chiedendo per questo, il giusto risarcimento. Una scelta quella dell’Amministrazione comunale che certamente contribuirà a dare spazi da vivere destinati al tempo libero. Inoltre, un bando europeo servirà a valorizzare la quinta del teatro e della chiesa, che rappresentano un valore nazionale da mettere in mostra ed evidenza, pregio della città di Vittoria.