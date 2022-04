Vescovo e parroco di Mazara del Vallo: nessuna processione per Pasqua

A Mazara del Vallo non si svolgerà la processione del Venerdì Santo e nemmeno l'Aurora.

La decisione è del parroco della Cattedrale don Edoardo Bonacasa di comune accordo col Vescovo, Domenico Mogavero: "La decisione troppo a ridosso della Pasqua con la quale la Conferenza Episcopale Siciliana ha autorizzato le processioni hanno posto alcune difficoltà logistiche e organizzative per la processione del Venerdì Santo e per l'Aurora - spiegano il parroco e il Vescovo - e a tal fine i due momenti non si riusciranno a realizzare".Don Bonacasa ribadisce che "la celebrazione liturgica della Passione è il momento per riaffermare la propria fede nel Signore e nella Madre sua". Il programma della Settimana Santa in Cattedrale (le celebrazioni saranno presiedute dal Vescovo) inizierà domenica 10 aprile (Domenica delle Palme): ore 10,45: in via San Giuseppe il Vescovo benedirà le palme. A seguire in corteo si raggiungerà la Cattedrale dove verrà celebrata la santa messa. Giovedì 14 aprile, ore 10: santa messa crismale. Giovedì 14, ore 18,30: santa messa in Coena Domini. Venerdì 15 aprile, ore 17: celebrazione liturgica della Passione. Sabato 16 aprile, ore 23: Veglia pasquale. Domenica 17 aprile, ore 11: santa messa nella Santa Pasqua.