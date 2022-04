Avola, individuato l'autore di una rapina a un distributore di carburante

Alle prime luci dell’alba di ieri, un uomo, armato di un grosso coltello e con il viso travisato da una maschera carnevalesca, faceva irruzione in un deposito di carburanti in Via Siracusa, si impossessava di circa 700 euro e si dileguava. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Avola, prontamente giunti sul posto della rapina, iniziavano immediate indagini rese complicate dalla circostanza che il rapinatore non era immediatamente riconoscibile perché, durante tutte le fasi della rapina, ha utilizzato la maschera. I poliziotti, riuscivano a riconoscere il rapinatore dai tratti corporei e dai movimenti. E' stato così denunciato un 32enne, vicino ad ambienti malavitosi locali. Nelle campagne poco lontane dal luogo della rapina venivano ritrovati gli indumenti ed il coltello, ed a casa dell’indagato venivano sequestrati altri indumenti che l’uomo indossava durante la rapina.